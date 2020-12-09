Кабмин запланировал перепись населения на 2023 год

09 декабря 2020, 17:02

Всеукраинская перепись населения на основе использования данных национальных реестров может произойти в 2030 году, традиционная перепись населения планируется в 2023 году.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов во время онлайн-конференции «Перепись населения на основе реестров в Украине: вызовы, возможности, дальнейшие шаги», сообщает Укринформ.

«Правительство в ближайшее время внесет в Верховную Раду законопроект об изменениях в закон о всеукраинской переписи населения, которым вводится новый метод проведения переписи населения - перепись на основе сведений, содержащихся в национальных электронных информационных ресурсах, реестрах... Перепись населения по реестрам - обозримое будущее, которого нам не избежать», - сказал Немчинов.

Он добавил, что во исполнение указа президента Владимира Зеленского от 29 июля 2019 года о некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам, уже начали работу для проведения всеукраинской переписи населения по реестрам в 2030 году.

Кроме того, Немчинов заметил, что на заседании правительства 9 декабре должностные лица рассмотрят проект постановления, которым предусмотрено начать подготовку к традиционной переписи населения в 2023 году.

Ранее Немчинов сообщал, что начать проведение классической переписи населения можно будет не раньше 2022 года.

В январе 2020 года тогдашний министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет обнародовал результаты оценки численности имеющегося населения Украины, которую провело правительство. Они показали, что в стране проживает 37 миллионов 289 тысяч граждан