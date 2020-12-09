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Общественное мнение
Общество
09 декабря 2020, 17:38

В киевских «ковидных» больницах – 1201 пациент в тяжелом состоянии

Заполненность коек в столичных медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, - почти 50 процентов, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«В столице увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации и пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. В стационарах медучреждений города сегодня лечится 2001 больной коронавирусом, из них 8 детей. 1201 пациент находится в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1419 человек. Под аппаратами ИВЛ – 30 больных, - сказал мэр Киева. - Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 50 процентов», - отметил Кличко.

Коронавирус за последние сутки подтвердили еще у 1728 киевлян.

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