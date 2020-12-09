Ресторанам и кафе разрешили работать дольше

09 декабря 2020, 18:00

Кабинет министров Украины разрешил дольше работать ресторанам, кафе и другим заведениям общественного питания. Они смогут работать до 23:00.

Об этом на заседании Кабинета министров заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы предлагаем продлить работу заведений общественного питания до 23:00. Сейчас они работают до 22:00. Но с запретом проведения расчетных операций после 22:00", - отметил Степанов.

По его словам, все расчеты в ресторанах и кафе должны быть до 22:00, чтобы у посетителей было какое-то время еще побыть в этих заведениях.

Отметим, правительство взяло день на доработку этого нового карантинного постановления. Изменения вступят в силу, когда будут опубликованы.