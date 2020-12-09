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Общественное мнение
Власть
09 декабря 2020, 17:57

Что будет работать после усиления карантина

Во время ужесточенного карантина будет работать общественный транспорт и продуктовые магазины. Также разрешено принимать клиентов салонам красоты.

Об этом сообщается в инфографике Кабинета министров.

Согласно решению правительства, во время жесткого карантина с 8-го по 24 января будут разрешены:

работа общественного транспорта, междугороднее и международное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение;

торговля продовольственными товарами;

торговля медикаментами, изделиями медназначения и ветпрепаратами;

торговля средствами гигиены, средствами связи и кормом для животных;

техобслуживание и ремонт автомобилей;

работа АЗС (без зон питания);

работа финансовых учреждений;

работа почтовых операторов;

работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

работа гостиниц (зоны совместного питания будут работать только с 6 до 11:00);

спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.

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