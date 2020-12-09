09 декабря 2020, 17:57 Что будет работать после усиления карантина Во время ужесточенного карантина будет работать общественный транспорт и продуктовые магазины. Также разрешено принимать клиентов салонам красоты. Об этом сообщается в инфографике Кабинета министров. Согласно решению правительства, во время жесткого карантина с 8-го по 24 января будут разрешены: работа общественного транспорта, междугороднее и международное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение; торговля продовольственными товарами; торговля медикаментами, изделиями медназначения и ветпрепаратами; торговля средствами гигиены, средствами связи и кормом для животных; техобслуживание и ремонт автомобилей; работа АЗС (без зон питания); работа финансовых учреждений; работа почтовых операторов; работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи; работа гостиниц (зоны совместного питания будут работать только с 6 до 11:00); спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей. Твитнуть Загрузка... Загрузка...