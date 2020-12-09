В Северодонецке произошло ДТП

09 декабря 2020, 18:04

Сегодня, 9 декабря, утром случилась авария на перекрестке пр. Химиков и ул. Донецкая в Северодонецке.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганщины.

Так, водитель автомобиля "ЗАЗ Daewoo" нарушил требования пункта 8.7.3.е ПДД: совершил движение на сочетание красного и желтого сигналов светофора, что запрещено, и столкнулся с автомобилем "Mercedes-Benz".

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. В отношении водителя ЗАЗ патрульные составили протокол по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и постановление по ч. 2 ст. 122 КУоАП (проезд на запрещающий сигнал светофора).