Платники Луганщини перерахували до бюджету майже 220 млн грн військового збору

09 декабря 2020, 10:50

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень–листопад 2020 року надходження військового збору склали 219,5 млн гривень. Це на 24,1 млн грн, або на 12,3 відс. більше надходжень січня – листопада 2019 року.

Нагадаємо: військовий збір спрямовано на захист державного суверенітету, гарантій стабільності та зміцнення економічної безпеки України. Його запроваджено з серпня 2014 року. Ставка цього збору складає 1,5 відс. від об’єкта оподаткування. Платниками є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.