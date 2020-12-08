В Киеве будут судить мужчину, который избил врача после оказания помощи

09 декабря 2020, 11:13

Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении молодого человека, который 20 октября 2020 избил врача (ч. 1 ст. 122 УК Украины). об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно материалам уголовного производства, 26-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поступил в Киевскую городскую клиническую больницу № 17, где его сразу осмотрел врач, и обнаружив перелом конечности, наложил гипсовую повязку. После оказания медицинской помощи пациент уснул.

Однако проснувшись среди ночи, мужчина стал уничтожать все вокруг, на что получил замечание от дежурного врача.

«Однако, не желая прекращать своих действий, мужчина схватил металлический стул и несколько раз ударил им врача по голове. Указанными действиями злоумышленник нанес потерпевшему телесные повреждения средней степени тяжести в виде переломов костей лицевого скелета», - сообщили в прокуратуре.

Избиение медработника прекратил охранник муниципальной стражи, который присматривал за порядком в больнице и сразу вызвал сотрудников полиции.

Сейчас обвинительный акт в отношении 26-летнего обвиняемого направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.