Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика
10 декабря 2020, 15:38

Министр соцполитики рассказала об увеличении пенсий с 1 января

С 1 января правительство планирует провести существенное повышение пенсий.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает «Украина 24».

Она отметила, что в сентябре Кабмином было принято постановление для того, чтобы спланировать расходы на следующий год в части повышения пенсий.

«Первое повышение будет 1 января. Оно будет касаться пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и у которых стаж 30 лет у женщин и 35 у мужчин», – сказала Марина Лазебная.

По ее словам, таким образом, министерство повышает минимальную пенсионную выплату, и повышается она существенно – на 400 грн.

«То есть если сегодня у кого-то пенсия 2000 грн, то с января она повысится до 2400 грн. Такой первый шаг будет сделан. Далее мы надеемся, что примем индексацию, она запланирована, на июнь есть дополнительная программа повышения пенсий тем пенсионерам, кому исполнилось 75 лет. Главное, чтобы хватило экономического ресурса», – заявила Лазебная.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: