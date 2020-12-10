На Луганщине рассказали о ситуации с коронавирусом

На Луганщине за сутки лабораторно подтвержден 161 новый случай COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 67-летний мужчина и 81-летняя женщина со Сватовского района; 73-летний мужчина со Станично-Луганского района.
География выявленных заболеваний:
город Лисичанск – 16 человек;
Рубежное – 9;
Северодонецк – 44;
Кременской район – 3;
Новоайдарский – 11;
Новопсковский – 2;
Сватовский – 25,
Станично-Луганский – 10;
Старобельский – 17;
Троицкий – 24.
За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 7 436 человек, из них:
выздоровели – 5 492 человека;
лечатся – 1 747 пациентов, 368 – стационарно, 1 379 – амбулаторно;
умерли – 197 человек.
За время распространения коронавируса в области заболели 290 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 199 детей.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 18,5%.