Международный Красный Крест ведет переговоры о посещении узников ОРДЛО

10 декабря 2020, 17:39

Международный комитет Красного Креста ведет конфиденциальные переговоры с представителями оккупационных администраций Донецкой и Луганской областей для получения доступа к лицам, задержанным в связи с конфликтом на Донбассе. Об этом сообщил спикер делегации МККК в Украине Александр Власенко в комментарии «УНН».

«МККК продолжает двусторонние конфиденциальные переговоры с представителями (временно оккупированных - прим. ред.) Донецка и Луганска с целью посетить лиц, задержанных в связи с конфликтом на Донбассе, в соответствии с общемировыми нормами МККК», - сообщил Власенко, отвечая на вопрос о том, имеет ли сегодня Комитет доступ ко всем удерживаемым лицам на Донбассе, как это предполагали парижские договоренности «нормандской четверки».

По словам представителя делегации, упомянутые обсуждения не зависят от какого-либо международного политического процесса и, по сути, они начались до саммита «нормандской четверки» в декабре 2019 года и продолжаются с начала конфликта на всех уровнях.

«Доступ ко всем лицам, задержанным в связи с конфликтом, занимает центральное место в мандате МККК по защите гражданского населения, он основывается на праве семей знать о судьбе и местонахождении своих задержанных родственников и праве задержанных на переписку со своими семьями», - подчеркнул представитель Комитета.

Напомним, что 9 декабря 2019 года в Париже в Елисейском дворце состоялся саммит глав государств и правительств стран «нормандской четверки» – Украины, Германии, Франции и России.

По итогам встречи стороны согласовали ряд договоренностей, среди которых – провести обмен удерживаемых лиц по формуле «всех на всех» и обеспечить доступ ко всем удерживаемым представителям международных организаций, в частности МККК.