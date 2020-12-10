10 декабря 2020, 10:49 В Украине зафиксирован 13371 новый случай COVID-19 В Украине по состоянию на 10 декабря зафиксирован 13371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Также за минувшие сутки госпитализированы 2993 человека, летальных случаев – 266, выздоровели - 13903 человека. За сутки проведено 67 142 тестирования (в том числе методом ПЦР - 41279, методом ИФА - 25863). За все время пандемии в Украине заболели 858 714 человек, выздоровели - 465 021, летальных исходов - 14 470. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях. Количество заболеваний в регионах: Киев - 86437 случаев; Винницкая область - 19 206 случаев; Волынская область - 27 194 случая; Днепропетровская область - 46 891 случай; Донецкая область - 27 678 случаев; Житомирская область - 32 987 случаев; Закарпатская область - 25 344 случая; Запорожская область - 39 758 случаев; Ивано-Франковская область - 40 007 случаев; Киевская область - 46 211 случаев; Кировоградская область - 6744 случая; Луганская область - 7436 случаев; Львовская область - 51 915 случаев; Николаевская область - 22 621 случай; Одесская область - 54 840 случаев; Полтавская область - 27 772 случая; Ривненская область - 35 034 случая; Сумская область - 34 611 случаев; Тернопольская область - 30 462 случая; Харьковская область - 60 992 случая; Херсонская область - 13 039 случаев; Хмельницкая область - 33 426 случаев; Черкасская область - 29 449 случаев; Черновицкая область - 36044 случая; Черниговская область - 22 616 случаев. Твитнуть Загрузка... Загрузка...