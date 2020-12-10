В Украине зафиксирован 13371 новый случай COVID-19

В Украине по состоянию на 10 декабря зафиксирован 13371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2993 человека, летальных случаев – 266, выздоровели - 13903 человека. За сутки проведено 67 142 тестирования (в том числе методом ПЦР - 41279, методом ИФА - 25863).
За все время пандемии в Украине заболели 858 714 человек, выздоровели - 465 021, летальных исходов - 14 470.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 86437 случаев;
Винницкая область - 19 206 случаев;
Волынская область - 27 194 случая;
Днепропетровская область - 46 891 случай;
Донецкая область - 27 678 случаев;
Житомирская область - 32 987 случаев;
Закарпатская область - 25 344 случая;
Запорожская область - 39 758 случаев;
Ивано-Франковская область - 40 007 случаев;
Киевская область - 46 211 случаев;
Кировоградская область - 6744 случая;
Луганская область - 7436 случаев;
Львовская область - 51 915 случаев;
Николаевская область - 22 621 случай;
Одесская область - 54 840 случаев;
Полтавская область - 27 772 случая;
Ривненская область - 35 034 случая;
Сумская область - 34 611 случаев;
Тернопольская область - 30 462 случая;
Харьковская область - 60 992 случая;
Херсонская область - 13 039 случаев;
Хмельницкая область - 33 426 случаев;
Черкасская область - 29 449 случаев;
Черновицкая область - 36044 случая;
Черниговская область - 22 616 случаев.