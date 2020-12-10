Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
10 декабря 2020, 10:49

В Украине зафиксирован 13371 новый случай COVID-19

В Украине по состоянию на 10 декабря зафиксирован 13371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2993 человека, летальных случаев – 266, выздоровели - 13903 человека. За сутки проведено 67 142 тестирования (в том числе методом ПЦР - 41279, методом ИФА - 25863).

За все время пандемии в Украине заболели 858 714 человек, выздоровели - 465 021, летальных исходов - 14 470.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 86437 случаев;

Винницкая область - 19 206 случаев;

Волынская область - 27 194 случая;

Днепропетровская область - 46 891 случай;

Донецкая область - 27 678 случаев;

Житомирская область - 32 987 случаев;

Закарпатская область - 25 344 случая;

Запорожская область - 39 758 случаев;

Ивано-Франковская область - 40 007 случаев;

Киевская область - 46 211 случаев;

Кировоградская область - 6744 случая;

Луганская область - 7436 случаев;

Львовская область - 51 915 случаев;

Николаевская область - 22 621 случай;

Одесская область - 54 840 случаев;

Полтавская область - 27 772 случая;

Ривненская область - 35 034 случая;

Сумская область - 34 611 случаев;

Тернопольская область - 30 462 случая;

Харьковская область - 60 992 случая;

Херсонская область - 13 039 случаев;

Хмельницкая область - 33 426 случаев;

Черкасская область - 29 449 случаев;

Черновицкая область - 36044 случая;

Черниговская область - 22 616 случаев.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: