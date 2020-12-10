10 декабря 2020, 16:10 ГПУ открыла дело против нардепа Новинского: подробности Генеральный прокурор Ирина Венедиктова во исполнение решения Печерского районного суда столицы открыла уголовное производство против внефракционного депутата Верховной Рады, православного олигарха Вадима Новинского. Об этом сообщает «РБК-Украина». В Офисе генпрокурора отметили, что досудебное расследование в производстве осуществляется территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в Киеве. Заявление в суд с просьбой открыть дело против Новинского подало ООО «Гратант», которое утверждает, что Новинский противоправно завладел имуществом сети супермаркетов «Амстор», в том числе залоговым и ипотечным имуществом «Укрэксимбанка». Твитнуть Загрузка... Загрузка...