Беларусь вводит запрет на выезд из страны

10 декабря 2020, 11:10

Правительство Беларуси вводит временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска «в целях предотвращения распространения в стране COVID-19».

Как передает Укринформ, об этом сообщает Хартыя97.

Согласно постановлению Совета министров № 705, данные положения вступают в силу через 10 дней после официального опубликования.

«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», - говорится в документе.

Действие запрета не распространяется на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, проездные бригады, командировочных и некоторые другие категории.

Отмечается, что белорусам будет разрешено выезжать по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, супруга (супруги), для получения медицинской помощи, имеющим вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, работающим на территории иностранного государства, для получения образования в иностранных образовательных организациях

Выезд на работу, учебу, а также имеющим вид на жительство в другой стране будет разрешен не чаще одного раза в течение шести месяцев.

Среди других нововведений — иностранцам, прибывающим в Беларусь, необходимо будет иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее трех суток до даты пересечения границы. Отсутствие такого медицинского документа является основанием для отказа во въезде в Беларусь.