Платники Луганщини перерахували до бюджетів усіх рівнів понад 3,2 млрд гривень ПДФО

10 декабря 2020, 11:49

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня – листопада 2020 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 3 млрд 223 млн грн податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).

Податківці зазначили, що місцеві бюджети отримали 2 млрд 404,3 млн грн ПДФО, що перевищує показники за січень – листопад 2019 року на 230,5 млн гривень.

До державного бюджету мобілізовано 818,7 млн грн ПДФО. Цей показник збільшився на 78,5 млн грн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У відомстві акцентували увагу, що завдяки відповідальності значної частини працедавців та громадян бюджети всіх рівнів і насамперед територіальні громади отримують найбільшу частку податкових надходжень за рахунок ПДФО для розвитку власної соціально-економічної сфери.