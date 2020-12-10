Шмыгаль прогнозирует в январе до 25 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки

10 декабря 2020, 13:46

Количество новых случаев коронавируса в Украине в январе может вырасти до 20-25 тысяч ежесуточно. Об этом в интервью УП заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Предварительно расчеты, которые мы видим, на первую декаду января прогнозируют где-то в районе 20-25 тысяч заболевших в день. Мы не будем ждать 32, чтобы медицинская система упала. Конечно, карантин надо вводить до этой цифры», - отметил он.

По словам премьера, в мире запрещают работу ресторанов, развлекательных центров, проведение концертов, потому что там люди активно общаются и долго находятся в закрытых помещениях.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что увеличение количества новых больных, объясняет премьер, происходит из-за несоблюдения людьми карантинных правил и их равнодушия.

«Почему на карантине, который мы будем планировать, будут работать гостиницы, будет работать транспорт, самолеты? Надо дать возможность людям уехать из мегаполисов, чтобы не скапливаться. Потому что основные пути передачи - это большие скопления людей», - сказал премьер.

«Они измучились от карантинных ограничений, от страха заболеть. И началось равнодушие, когда маски у всех на бороде, все ходят по ресторанам и так далее. Это произошло по всей Европе, как ракета, взлетевшая по всей Европе», - добавил он.