В трех областях Украины из-за непогоды ограничили движение транспорта

10 декабря 2020, 14:06

Сегодня, 10 декабря, в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде выпадения дождя при минусовой температуре (от 0 до - 1 градуса мороза), Службой автомобильных дорог в целях недопущения совершения ДТП и образования заторов, введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов на время обработки спецтехникой дорожного покрытия в Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

При этом отмечается, что в настоящее время осложнений движения и пробок не наблюдается.

«Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны, передвигаясь по автодорогам при неблагоприятных условиях! Придерживайтесь безопасного скоростного режима, необходимой дистанции и учитывайте предостережения специалистов, планируя свой маршрут», – подчеркнули в ГосЧС.