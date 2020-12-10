Нацполиция получила 30 автомобилей-техстанций для проверок на дорогах

11 декабря 2020, 15:38

Национальная полиция Украины впервые получила 30 автомобилей-техстанций. Они будут проверять техническое состояние автомобилей на дорогах.

Об этом сообщил в Facebook глава Госагентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков.

Машины-техстанции созданы на базе Renault Master и способны работать в любых погодных условиях. Их стоимость 60 млн грн. Машины будут распределены по областям Украины.

Специальные автомобили будут проверять техническое состояние транспортных средств на автопутях – измерять уровень задымления, повороты фур, ослепленность фар. Проверки будут касаться не только грузовиков, но и легковых авто и маршрутных такси", – заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Эти авто оборудованы прибором для определения светопропускаемости стекла, измерителем шума и света фар. Также в них есть дымомер, измеритель люфта руля, комплект поворотных приспособлений для фур и измеритель высоты рисунка протектора шин.