Нацсовет проверит телеканал «Наш» за эфир с членом «ЛНР»

11 декабря 2020, 16:02

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку деятельности телеканала «НАШ». Основанием стало шоу «Пятница. Вечер», в котором 4 декабря по видеосвязи принял участие представитель группировки «ЛНР» Родион Мирошник.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«В передаче Родион Мирошник высказал противоправные утверждение относительно территориальной целостности Украины и неприкосновенности ее границ, безосновательно заострял внимание на вооруженной агрессии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, пытался оправдать действия незаконных военных формирований и сепаратистские настроения населения ОРДЛО обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей, а также в "обстрелах" оккупированной территории. Также он высказывал российские взгляды, в частности о том, что Российская Федерация не является участником конфликта на Донбассе», — подчеркивается в сообщении Нацсовета.

Регулятор пришел к выводу, что распространенные в эфире телеканала высказывания Мирошника «не соответствуют критерию объективности относительно информации, имеют признаки разжигания вражды, содействия терроризму и являются прямой ретрансляцией на украинскую аудиторию одного из основных нарративов пропаганды официальных властей Российской Федерации о якобы развязанной Украиной гражданской войне на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, о непричастности к этому РФ и ее вооруженных формирований».

Нацсовет обратил внимание, что несмотря на это телеканал выпустил в эфир повтор передачи без редакционной модерации.