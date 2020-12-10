УЗ предупреждает о возможной задержке поездов из-за непогоды

11 декабря 2020, 16:42

Пассажирские поезда курсируют по графику, но возможны задержки в случае значительного ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает сайт Укрзализныци.

"Сейчас пассажирские поезда следуют по графику, железная дорога работает в штатном режиме. Ситуация с движением пассажирских и грузовых поездов полностью контролируемая", - говорится в сообщении.

Укрзализныця призывает пассажиров быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры, выполнять правила поведения на вокзалах и станциях и внимательно слушать объявления на вокзалах, ведь в случае значительного ухудшения погодных условий возможны задержки поездов.

В УЗ также отмечают, что в четверг, 10 декабря, из-за сложных погодных условий произошло обледенение токоприемников во многих регионах Украины. Железнодорожники оперативно наладили работу по устранению последствий непогоды: предоставляли вспомогательные локомотивы на замену и очищали токоприемники. В результате задержались только два поезда дальнего следования и три пригородных. Были зафиксированы задержки движения поездов: №88 Ковель - Новоалексеевка, №86 Львов - Новоалексеевка, поезд №6503 Коростень - Шепетовка, №6242 Фастов - Мироновка, №6037 Киев - Фастов. В среднем задержки составили до 1,5 ч.