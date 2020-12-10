За что люди попадают в тайную тюрьму в Донецке

11 декабря 2020, 17:00

Большинство людей попадают в тайную тюрьму «ДНР» «Изоляция» в Донецке за «шпионаж».

Об этом на презентации проекта «Изоляция: Must speak» рассказал освобожденный из плена «ДНР» в рамках обмена 29 декабря 2019 года украинский журналист, автор «Радио Свобода» Станислав Асеев, пишут Донецкие новости

Асеев объяснил, почему тайная тюрьма размещается именно на захваченной территории арт-платформы. «Это огромная территория бывшего завода. Кроме Изоляции, там размещена база "ССО МГБ" – так называемых "сил спецопераций". Ангары, подвальные помещения используются, чтобы держать технику и боекомплект. То есть, рядом с заключенными ездят танки, БТР, заключенные грузят снаряды – их привлекают к тяжелым физическим работам», – сообщил журналист.

«Бесспорно, там очень развита система катакомб, которые переоборудовали под пыточные. Это подвалы, в которых пытают», – добавил он.

Большинство людей попадают в «Изоляцию» за «шпионаж», «терроризм», «экстремизм». Также туда попадают и сами участники незаконных вооруженных формирований – за «госизмену». «Это тот же самый «шпионаж, по их логике, только для человека с паспортом ДНР, то есть, свои», – сообщил Асеев.

И если у «шпионов» есть шанс освобождения (это так называемые «обменные статьи»), то у тех, кого «судили» за «госизмену», возможностей выйти на свободу нет.