Со сменой руководства города и созданием ВГА в Лисичанске, людям обещали многое, и в первую очередь - модернизацию водоканала. Когда же следует ожидать изменений, наши корреспонденты решили выяснить у руководителя Луганщины.
|
11 декабря 2020, 14:54
Когда Лисичанску ждать улучшений с водообеспечением
Со сменой руководства города и созданием ВГА в Лисичанске, людям обещали многое, и в первую очередь - модернизацию водоканала. Когда же следует ожидать изменений, наши корреспонденты решили выяснить у руководителя Луганщины.
|