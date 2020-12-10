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Общественное мнение
Экономика / Региональные
11 декабря 2020, 14:54

Когда Лисичанску ждать улучшений с водообеспечением

Со сменой руководства города и созданием ВГА в Лисичанске, людям обещали многое, и в первую очередь - модернизацию водоканала. Когда же следует ожидать изменений, наши корреспонденты решили выяснить у руководителя Луганщины.

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