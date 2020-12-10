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Общественное мнение
Власть
11 декабря 2020, 10:38

Минздрав дал рекомендации путешествующим во время новогодних праздников

Министерство здравоохранения дало рекомендации туристам, которые планируют путешествия во время новогодних праздников в условиях пандемии коронавируса. Гражданам необходимо проверить информацию о ситуации с коронавирусом в той стране, куда они планируют путешествие, и придерживаться правил безопасности.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом в Минздраве отметили, что не рекомендуют путешествия.

"Советуем воздержаться от соответствующих путешествий во время пандемии на эти новогодние каникулы. Если вы уже решили поехать, чтобы увидеть информацию, которая ситуация в этой стране по COVID-19, условия визита к ней. Это все можно посмотреть на сайте Министерства иностранных дел. Во-вторых, обязательно соблюдайте все правила безопасности, пока вы будете находиться в другой стране", - заявил Степанов.

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