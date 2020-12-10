Януковичу назначили государственного адвоката

11 декабря 2020, 11:00

Во время рассмотрения ходатайства об аресте бывшего президента-беглеца Виктора Януковича обвиняемому назначили государственного адвоката.

Это произошло из-за того, что защитники не явились на заседание после перерыва, о котором же сами и попросили, сообщает УП.

Во время судебного заседания адвокаты попросили время для ознакомления с материалами дела. Прокуроры обратили внимание на ненадлежащее поведение защиты обвиняемого, и суд поднял вопрос назначения ему государственного адвоката.

Судья констатировал, что защитники Януковича фактически самоустранились от своих обязанностей. В то же время, если они явятся на заседание, то смогут принимать в нем участие.

В целом, на суде по госизмене Януковича его адвокаты неоднократно игнорировали или оставляли судебные заседания, из-за чего экс-президенту несколько раз назначали бесплатного адвоката. Это вызывало возмущение защитников бывшего президента. Он сам даже подавал в суд за такие решения.

Рассмотрение ходатайства об аресте будет продолжено.

Напомним, 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. Суд разъяснил свое решение тем, что «прокурором не доказан факт об объявлении Януковича в международный розыск».

Его адвокат Виталий Сердюк сообщил, что сам Янукович хочет принять участие в заседании суда.

Прокурор по делу Алексей Донской заявил, что Янукович не имеет права присутствовать на заседании по его аресту, это просто пиар.

9 декабря принял следственный судья Печерского райсуда Киева Валерий Пидпалый оставил без удовлетворения ходатайство адвокатов Януковича о его вызове на судебное заседание.