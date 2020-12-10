Дело сбитого Ил-76: приговор генералу Назарову оставили без изменений - 7 лет лишения свободы

11 декабря 2020, 12:13

Днепровский апелляционный суд вынес приговор генералу Виктору Назарову, обвиняемому в халатном отношении к службе, что привело к тяжелым последствиям - катастрофе Ил-76 с 40 десантниками и 9 членами экипажа в аэропорту Луганска в 2014 году.

Апелляционный суд оставил обвинительный приговор первой инстанции Павлоградского горрайонного суда без изменений. Назаров должен отбыть семь лет лишения свободы. Об этом сообщает Укринформ из зала суда.

"Приговор Павлоградского горрайонного суда оставить без изменений", - зачитали в суде.

На момент трагедии генерал-майор Назаров был начальником штаба антитеррористической операции. Следователи доказали, что он знал об угрозе. Не организовал противодействия террористам и не обеспечил защиту военных. Назаров вины не признал, родственникам погибших извинения не принес.

Рассмотрение дела длилось 5 лет.

В зале суда Назарова не взяли под стражу.

Как сообщалось, самолет Ил-76 с 40 военнослужащими и 9 членами экипажа на борту был сбит боевиками 14 июня 2014 года на территории Луганской области. Все, кто был в самолете, погибли.

27 марта 2017 года Павлоградский горрайонный суд по делу о сбитом Ил-76 признал виновным в "халатном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжким последствиям" генерал-майора Виктора Назарова, который отвечал за отправку самолета и на момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Назаров был приговорен к 7 годам заключения, однако он подал апелляцию.

В ноябре 2018 года Днепровский апелляционный суд решил рассмотреть его апелляцию сначала, в том числе заново провести военную экспертизу, которая длилась почти год.

В августе 2019 года начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженныи силами Украины Руслан Хомчак подписал рапорт об увольнении из ВСУ генерал-майора Назарова, признанного виновным в гибели украинских военных в сбитом боевиками на Донбассе самолете Ил-76. 5 августа Назаров заявил, что подал рапорт об увольнении из ВСУ по собственному желанию.