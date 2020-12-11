В Кабмине назвали условие досрочного введения локдауна

14 декабря 2020, 09:07

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил, при каких условиях жесткий карантин будет введен в Украине ранее 8 января. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных за день. Но надо понимать, сколько было введено коек в COVID-пакете, сколько коек было обеспечено кислородом и сколько больниц были задействованы для преодоления коронавирусной инфекции», - сказал он.

Министр утвердительно ответил на реплику ведущей о том, что при выявлении 32-35 тысяч больных за сутки в Кабмине будут думать о том, чтобы «закрывать страну на замок».

В то же время Немчинов заметил, что при оценке эпидситуации будет учитываться заполняемость больничных коек для больных COVID-19.

«Да, но, надо полагать, что, кроме выявленных (больных), есть еще вопросы госпитализированных. У нас постоянно увеличивается койкофонд. Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тысяч. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспечением кислородом, до конца года стоит задача выйти на более чем 40 тысяч, а в перспективе - на 75 тысяч», - сказал он