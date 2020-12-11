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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика
14 декабря 2020, 13:33

Всемирный банк выделит Украине первый транш "ковидного" кредита до конца года

Всемирный банк в рамках "ковидного" кредита на сумму 300 млн долларов выделит Украине первый транш еще до конца года. Речь идет о сумме в 170 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов Украины.

Сообщается, что сегодня Украина и Международный банк реконструкции и развития (дочерняя структура Всемирного банка) подписали соответствующее соглашение для модернизации системы социальной поддержки. В рамках него Украина сможет привлечь 300 млн долларов, 170 из которых - уже до конца текущего года.

По словам министра финансов Сергея Марченко, деньги будут направлены на социальную помощь пострадавшим от последствий пандемии COVID-19.

Это второе дополнительное финансирование проекта, который реализуется в Украине, общая сумма кредита по которому составит 750 млн долларов. Проект направлен на улучшение системы социальной помощи и социальных услуг в Украине для малообеспеченных семей.

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