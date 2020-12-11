Закон о продлении статуса ОРДЛО не будут менять перед голосованием, - Разумков

14 декабря 2020, 14:14

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о продлении особого статуса Донбасса не будут менять перед голосованием. Он уверен, что в сессионном зале достаточно голосов для его принятия.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

Спикер ВР таким образом прокомментировал вопрос о вероятности имплементации "формулы Штайнмайера" в этом законопроекте.

"Нет, туда ничего добавляться не будет, проект закона зарегистрирован, менять его никто не будет. Единственный вопрос, который меняется уже который год, и к сожалению, - это меняется год... Но больше дополнительных позиций в этот законопроект добавляться не будет", - сказал глава парламента.

Разумков уверен, что завтра закон примут за основу и в целом.

"Я уверен, что не все его будут поддерживать в зале Верховной рады, но, насколько я понимаю ситуацию, голосов для принятия этого законопроекта достаточно", - заявил глава ВР.