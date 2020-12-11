Раде рекомендуют продлить особый статус ОРДЛО еще на год

14 декабря 2020, 16:24

Верховной раде рекомендуют продлить особый статус Донбасса еще на год. Такое решение принял комитет по организации государственной власти.

Об этом написал замглавы комитета Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Был одобрен законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Весь комитет полным составом проголосовал за, за исключением представителя партии "Голос" Лозинского, который единственный проголосовал против", - сообщил парламентарий.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о продлении особого статуса Донбасса не будут менять перед голосованием. Он уверен, что в сессионном зале достаточно голосов для его принятия.