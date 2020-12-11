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Общественное мнение
Власть
14 декабря 2020, 16:24

Раде рекомендуют продлить особый статус ОРДЛО еще на год

Верховной раде рекомендуют продлить особый статус Донбасса еще на год. Такое решение принял комитет по организации государственной власти.

Об этом написал замглавы комитета Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Был одобрен законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Весь комитет полным составом проголосовал за, за исключением представителя партии "Голос" Лозинского, который единственный проголосовал против", - сообщил парламентарий.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о продлении особого статуса Донбасса не будут менять перед голосованием. Он уверен, что в сессионном зале достаточно голосов для его принятия.

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