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Общественное мнение
Общество / Региональные
14 декабря 2020, 16:40

В Северодонецке состоялась акция «Похороны правосудия»

В субботу, 12 декабря под стенами Луганской областной администрации состоялась акция «Похороны правосудия». Митинг состоялся в годовщину задержаний фигурантов дела Шеремета: Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар. Подробности в сюжете.

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