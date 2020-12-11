В субботу, 12 декабря под стенами Луганской областной администрации состоялась акция «Похороны правосудия». Митинг состоялся в годовщину задержаний фигурантов дела Шеремета: Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар. Подробности в сюжете.
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14 декабря 2020, 16:40
В Северодонецке состоялась акция «Похороны правосудия»
В субботу, 12 декабря под стенами Луганской областной администрации состоялась акция «Похороны правосудия». Митинг состоялся в годовщину задержаний фигурантов дела Шеремета: Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар. Подробности в сюжете.
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