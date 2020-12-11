Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
14 декабря 2020, 17:00

В НСЗУ рассказали о внедрении программы медицинских гарантий

12 декабря, по инициативе ООН, в мире отмечался Международный день универсального медицинского охвата. В Национальной Службе здоровья Украины говорят, что сейчас активно работают в этом направлении, внедряя программу медицинских гарантий.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: