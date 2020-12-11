12 декабря, по инициативе ООН, в мире отмечался Международный день универсального медицинского охвата. В Национальной Службе здоровья Украины говорят, что сейчас активно работают в этом направлении, внедряя программу медицинских гарантий.
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14 декабря 2020, 17:00
В НСЗУ рассказали о внедрении программы медицинских гарантий
12 декабря, по инициативе ООН, в мире отмечался Международный день универсального медицинского охвата. В Национальной Службе здоровья Украины говорят, что сейчас активно работают в этом направлении, внедряя программу медицинских гарантий.
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