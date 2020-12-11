Кабмин увеличил COVID-фонд на 6 миллиардов

14 декабря 2020, 17:32

Сегодня, 14 декабря, Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании перераспределил некоторые расходы государственного бюджета, предусмотренные главным распорядителям бюджетных средств на 2020 год, и увеличил расходы Фонда борьбы с COVID-19 на 6 млрд гривен, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Так, с целью предотвращения распространения и преодолению негативных последствий на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 возникла необходимость увеличения расходов Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета, которое прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.

По предложению 36 главных распорядителей бюджетных средств по сокращению расходов государственного бюджета до конца 2020 года, предлагается осуществить сбалансированный перераспределение расходов общего фонда государственного бюджета, предусмотренных главным распорядителям средств на 2020 год.

На 10 декабря 2020 объем выделенных средств из Фонда по общему фонду государственного бюджета составляет 66 млрд гривен, кассовые расходы – 45,5 млрд гривен.