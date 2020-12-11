В Украине зафиксирован 6451 новый случай COVID-19

14 декабря 2020, 10:06

В Украине по состоянию на 14 декабря зафиксирован 6451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1895 человек, летальных исходов – 93, выздоровели - 5154 человека, осуществлено тестирований – 25 582 (в том числе методом ПЦР - 20493, методом ИФА - 5089).

За все время пандемии в Украине заболели 900 666 человек, выздоровели - 506 718 человек, летальных исходов - 15 247.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 91743 случая;

Винницкая область - 19 866 случаев;

Волынская область - 28 246 случаев;

Днепропетровская область - 49 535 случаев;

Донецкая область - 29 660 случаев;

Житомирская область - 34 491 случай;

Закарпатская область - 26 153 случая;

Запорожская область - 42 435 случаев;

Ивано-Франковская область - 40 768 случаев;

Киевская область - 49044 случая;

Кировоградская область - 7225 случаев;

Луганская область - 7929 случаев;

Львовская область - 53 844 случая;

Николаевская область - 24 099 случаев;

Одесская область - 58283 случаи;

Полтавская область - 29 450 случаев;

Ривненская область - 36 262 случая;

Сумская область - 35 968 случаев;

Тернопольская область - 31 283 случая;

Харьковская область - 62 428 случаев;

Херсонская область - 14 207 случаев;

Хмельницкая область - 34 840 случаев;

Черкасская область - 31 607 случаев;

Черновицкая область - 36 889 случаев;

Черниговская область - 24 411 случаев.