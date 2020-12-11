В Киеве полицейские незаконно удерживали в гараже мужчину

14 декабря 2020, 11:50

Следователи Государственного бюро расследований в Киеве разоблачили, задокументировали и пресекли противоправную деятельность заместителя начальника отдела криминальной полиции и двух оперуполномоченных одного из УП ГУНП в г. Киеве, которые требовали и получили неправомерную выгоду за непринятие мер по документированию преступной деятельности (ч. 3 ст. 368 УК Украины), сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, сотрудники полиции удерживали гражданина Украины в пределах гаражного кооператива и требовали от него неправомерную выгоду за непринятие мер по документированию противоправной деятельности относительно возможного хранения в гараже янтаря.

11 декабря в порядке ст. 208 УПК Украины сотрудники ГБР задержали правоохранителей «на горячем» во время получения ими неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США от гражданина Украины.

Сейчас правоохранителям сообщено о подозрении. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.