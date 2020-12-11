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Общественное мнение
Экономика / Региональные
14 декабря 2020, 12:02

З початку року податкові органи Луганщини взяли на облік понад 3 тис. платників податків

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що станом на 1 грудня 2020 року на обліку у податкових органах ДПС області перебувають 110 тис. 188 платників.

Із них 40 тис. 780 юридичних осіб та 69 тис. 408 - фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

У відомстві зазначили, за 11 місяців 2020 року взято на облік 3 тис. 69 платників податків. Серед них 499 юридичних осіб та 2 тис. 570 фізичних осіб – підприємців.

Станом на 01.12.2020 в Реєстрі страхувальників обліковується 147 тис. 871 платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

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