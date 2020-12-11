Укрзализныця предупреждает о задержке двух поездов из-за непогоды

14 декабря 2020, 12:06

АО "Укрзализныця" предупреждает о задержках в движении поездов Киев - Константиновка и Киев - Харьков из-за непогоды и обледенения контактной сети.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укрзализныцю в Телеграмме.

"Погодные условия все же вносят коррективы в графики движения поездов. Из-за непогоды и обледенения контактной сети возникли незначительные сбои в графике движения поездов", - говорится в сообщении.

Так, поезд №712 / 711 Киев - Константиновка задерживается в пути на 1час 35 минут. Поезд № 722/721 Киев - Харьков задерживается на 1 час 20 минут.

Кроме того, Укрзализныця просит пассажиров быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры и внимательно слушать объявления на вокзалах, ведь в случае значительного ухудшения погодных условиях возможны задержки поездов.