Вчера оккупанты 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе

15 декабря 2020, 09:07

За прошедшие сутки, 14 декабря, на участках ответственности наших бригад зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Первая огневая провокация была замечена в районе населенного пункта Шумы. Здесь враг дважды вел неприцельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов. Впоследствии противник активизировался и вблизи Авдеевки и Песок, где в направлении наших позиций оккупанты совершили по несколько выстрелов из стрелкового оружия.

Все огневые провокации противника не имели угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 15 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вооруженные формирования РФ открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи украинских позиций в пригороде Авдеевки. Провокация противника не имела угрозы для наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.