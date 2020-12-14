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Общественное мнение
Общество
15 декабря 2020, 15:40

Беларусь планирует создать собственную COVID-вакцину

Беларусь намерена разработать свою вакцину от COVID-19, заявил Александр Лукашенко, легитимность которого на посту президента не признают Украина и Евросоюз.

Об этом сообщает БЕЛТА.

На создание вакцины может уйти 5 млн рублей (более 1,9 млн долларов).

По словам Лукашенко, в Беларуси будут закупать готовую зарубежную вакцину, наладят производство российской, а также займутся разработкой собственной.

"Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины. Убежден, что мы от этой заразы (коронавируса – ред.) никуда не денемся. Она останется с нами, как грипп. Значит, нам нужна будет вакцина. Надо свою разработать, специалисты есть", - сказал он.

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