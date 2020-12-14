Карантинные восемь тысяч выплатят 735 тысячам предпринимателей

15 декабря 2020, 16:06

Одноразовую государственную помощь (8 тыс. грн) в связи с введением в Украине локдауна в январе 2021 года получат почти 734,6 тыс. предпринимателей.

Об этом изданию Укринформ сообщили в платформе для работы с открытыми данными Опендатабот.

"734 621 украинский предприниматель, который остановил свою работу из-за карантина, сможет получить от государства по 8000 грн помощи согласно постановлению Кабинета Министров №1233", - говорится в сообщении.

Государство поддержит предпринимателей, занимающихся розничной торговлей; временным размещением; деятельностью по обеспечению блюдами и напитками; демонстрацией кинофильмов; деятельностью в сфере творчества, искусства и развлечений, спорта, организации отдыха.

Согласно Единому государственному реестру юридических и физических лиц - предпринимателей, бизнес 87% предпринимателей, которые получат госпомощь, связан с розничной торговлей, 8% - с обеспечением блюдами и напитками, 2% занимаются деятельностью в сфере спорта, организации отдыха и развлечений; менее 1% - деятельностью в отрасли творчества, искусства и развлечений, демонстрации кинофильмов.

Как сообщалось, всего в Украине зарегистрировано 1,91 млн активных физических лиц - предпринимателей, 38,44% из которых имеют право на пособие в связи с локдауном.