В ВР разработают закон о совершенствовании деятельности ОСМД

15 декабря 2020, 16:34

В Верховной раде разработают закон о совершенствовании деятельности объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Комитет по вопросам организации государственной власти решил создать рабочую группу.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

При этом комитет отклонил ряд законопроектов о совершенствовании деятельности ОСМД №№2606, 3367, 3878, 3937.

"Каждый из этих проектов предусматривает внедрение электронного оповещения и электронного голосования для совладельцев многоквартирного дома и ОСМД... Во всех этих проектах определены положения, требующие законодательного урегулирования", - пояснили в комитете.

Парламентарии решили, что все эти законопроекты необходимо дорабатывать.

"Члены комитета большинством голосов поддержали решение рекомендовать Верховной раде проекты законов №№2606, 3878, 3367 и 3979 по результатам рассмотрения в первом чтении отклонить", - указано в сообщении.