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Общественное мнение
Власть
15 декабря 2020, 17:02

В оккупированном Крыму объявили о начале вакцинации от COVID-19

Оккупационные власти Крыма объявили о начале вакцинации от коронавируса на полуострове. На первом этапе привиться российской вакциной смогут 500 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе оккупационной власти Крыма.

Первыми вакцину получат медработники из группы риска. В первый день планируют провакцинировать 30-50 человек.

"Сегодня в Крыму начинается вакцинация. Количество вакцины, поступившей на сегодняшний день в республику, позволяет обеспечить вакцинацию 500 человек", - сообщили оккупанты.

В ближайшее время в Крым доставят дополнительно тысячу доз вакцины. Это позволит расширить категории лиц, которые будут вакцинироваться. Вакцинацию будут проводить в поликлиниках.

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