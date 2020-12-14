Названы возможные причины уменьшения числа новых больных COVID-19

15 декабря 2020, 17:39

Исполнительный директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Катерина Сояк считает, что пока рано связывать последнюю статистику с карантином выходного дня, передает РБК-Украина.

По ее словам, разрыв цепи передачи болезни уменьшает количество инфицированных, но города не особо придерживались карантина.

В то же время, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, который входит в рабочую группу Минздрава по разработке протокола лечения пациентов с коронавирусом, считает, что карантин выходного дня все же был эффективным.

«Важно, что у нас нет увеличения количества новых случаев по сравнению с предыдущими неделями. Второе - это рост числа выздоровевших, которых становится больше чем новых больных», - заявил он.

Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита допустил, что на последних цифрах в статистике больных могли отразиться сразу несколько факторов: карантин и сезонность, ведь в декабре респираторные заболевания немного ослабевают, и экономическая составляющая.

«По нашему мнению, одна из причин улучшения статистики COVID-19 может быть в том, что количество ПЦР-тестов с середины ноября начало снижаться», - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший замглавы Минздрава Павел Ковтонюк.