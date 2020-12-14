В Украине собрали урожай - 65,4 миллиона тонн зерновых

15 декабря 2020, 15:48

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства назвали окончательные итоги уборочной кампании 2020 года - зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что всего собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га.

Так, в разрезе культур собрано:

пшеницы - 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га;

ячменя - 7,8 млн тонн с площади 2,4 млн га;

гороха - 516,2 тыс. тонн с площади 237,7 тыс. га;

кукурузы - 29,8 млн тонн с площади 5,3 млн га;

гречки - 106,5 тыс. тонн с площади 78,5 тыс. га;

проса - 244 тыс. тонн с площади 150,4 тыс. га;

сахарной свеклы - 9,2 млн тонн с площади 216 тыс. га;

подсолнечника - 13,1 млн тонн с площади 6,4 млн га;

сои - 2,8 млн тонн с площади 1,3 млн га;

рапса - 2,6 млн тонн с площади 1,1 млн га.

«2020 год стал действительно турбулентным для Украины, как в контексте экономической ситуации и ограничений, связанных с COVID-19, так и в связи с нетипичными погодными условиями. Традиционно производство сельхозпродукции в Украине является профицитным. В этом году валовой сбор зерна составил 65,4 млн тонн, что в три раза больше потребности внутреннего рынка, а также позволяет нам сохранять ведущие позиции по экспорту сельхозпродукции», - прокомментировал министр экономики Игорь Петрашко.

Он добавил, что на сегодняшний день Украина уже поставила на внешние рынки 12,2 млн тонн пшеницы, что соответствует запланированной динамике в рамках заключенного Меморандума с участниками зернового рынка. Переходные остатки пшеницы в 2020/21 МГ ожидаются на уровне 1,5 млн тонн, которые постепенно будут пополняться урожаем нового сезона.