Платники Луганщини перерахували до бюджету понад 3 млрд грн ЄСВ

15 декабря 2020, 09:46

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні – листопаді 2020 року підприємства та підприємці Луганщини сплатили до бюджету 3 млрд 122,6 млн грн єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Серед основних джерел надходжень єдиного соціального внеску – нарахування і сплата ЄСВ роботодавцями із заробітних плат найманих працівників, від виплат грошового забезпечення військовослужбовцям, а також від фізичних осіб-підприємців, членів фермерських господарств та самозайнятих осіб.

У територіальному розрізі найбільш значні суми надійшли від платників, зареєстрованих у м. Сєвєродонецьку – 1 млн 94,2 тис. грн та у м. Лисичанську - 782,2 млн гривень.

Нагадаємо, єдиний внесок автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до визначених пропорцій та перераховується за призначенням – на рахунки, відкриті в держказначействі на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і пенсійного страхування.

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