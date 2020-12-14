Податкова Луганщини запрошує платників отримувати інформацію через месенджери Telegram та Viber

15 декабря 2020, 11:36

Головне управління ДПС у Луганській області звертає увагу платників податків, що Державна податкова служба України з 6 листопада 2020 року запровадила електронний сервіс «InfoTAX». Він надає платникам податків можливість через месенджери Telegram та Viber отримувати актуальну та необхідну інформацію про:

- стан розрахунків з бюджетом,

- реєстраційні та облікові дані,

- про результати обробки документів,

- про строки подання звітності та сплати податків.

Також можна отримати інформацію з СЕА ПДВ про:

- суми, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних,

- суми залишку на електронному рахунку Казначейства,

- про суми податку, сплаченого платником при ввезенні товарів на митну територію України.

Режим «СЕА РПСЕ» надає користувачам-платникам акцизного податку актуальну інформацію щодо:

- суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати акцизні накладні по кожному складу та виду пального в Єдиному реєстрі реалізації пального та спирту етилового;

- суми залишку на Казначейскому рахунку.

На сьогодні InfoTAX надає близько 20 сервісів, до яких під’єдналося понад 7 тис. користувачів. Підключення до InfoTAX може бути корисним як для керівників та бухгалтерів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, так і для громадян – платників податків. Максимально швидко підключитись до сервісу InfoTAX можно за допомогою інструкції, яка розміщена в мессенджері Telegram, або за посиланням: htpps://m.youtube.com/watch?v=tT_vyk-8lh4.

Зважаючи на карантинні обмеження, пов’язані з запобіганням розповсюдженню коронавірусної хвороби, у податковій закликають віддавати перевагу дистанційному спілкуванню. А електронні сервіси, у т.ч. «Електронний кабінет» та «InfoTAX», допоможуть зекономити час та вирішити всі питання, не виходячи з дому.