Суд разрешил заочно расследовать дело экс-министра Захарченко

15 декабря 2020, 12:00

Печерский районный суд Киева дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего министра внутренних дел, который скрывается от органов суда и следствия.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований о даче разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины, который скрывается от органов следствия и суда. Такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia)", - говорится в сообщении.

Разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших президента, министра внутренних дел и его заместителя, председателя Службы безопасности Украины и его первого заместителя, командующего Внутренних войск МВД и других высокопоставленных должностных лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышения власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжелых последствий, умышленным убийствам и покушениям на умышленные убийства, умышленному нанесению тяжелых телесных повреждений, а также террористическому акту.