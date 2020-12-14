Две женщины травмировались возле КПВВ в Станице Луганской

15 декабря 2020, 13:34

Сегодня утром две женщины получили серьезные травмы в районе КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту».

Одна женщина обратилась за медицинской помощью на «нуле», потому что имела рваные рани на голени, при этом ее одежда была цела. Подробностей пенсионерка не сообщила — сказала лишь, что получила повреждения в маршрутке на неподконтрольной территории, а поскольку боли не чувствовала, пересекла линию соприкосновения и лишь спустя время обратилась к медикам. Ее забрали в больницу и, по данным врачей, ей придется наложить 6-7 швов.

Вторая женщина упала на «нуле». По предварительной информации, ее затолкала толпа в очереди. Пострадавшая получила закрытый внутренний перелом двух косточек голеностопного сустава. Оказав первую помощь, ее на машине скорой помощи доставили в больницу.