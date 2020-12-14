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Общественное мнение
Криминал
15 декабря 2020, 14:04

В Сумах задержали мошенника, который находился в международном розыске

В Сумах задержали гражданина Беларуси, который находился в международном розыске с 2018 года. Он продавал квартиры в несуществующих домах.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно данным учетам Генерального секретариата Интерпола, в течение пяти лет 39-летний мужчина и его сообщники продавали квартиры, которых не существовало. Продажу недвижимости они осуществляли по поддельным документам. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет 1,2 млн долларов.

Согласно законодательству Республики Беларусь, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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