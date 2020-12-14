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Общественное мнение
Экономика
15 декабря 2020, 15:02

В правительстве назвали сроки введения накопительной пенсионной системы

Накопительная пенсионная система может быть введена в Украине с 1 января 2022 года. Для этого Верховная рада должна принять во втором чтении законопроект относительно второго уровня системы.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба министерства.

Как отметила Лазебная, в 2020 году парламент не успеет принять законодательные изменения.

"В 2021 году мы также введем второй уровень. Возможно, введение будет с 1 января 2022 года, но при условии, что законопроект №2683 примут в первом квартале 2021 года и все, от кого зависит внедрение, засучат рукава и очень хорошо поработают", - сказала она.

По ее словам, если накопительная пенсионная система не будет введена, в Украине придется повышать уровень Единого социального взноса.

"Да, придется это сделать. Или повышать другие налоги, чтобы финансировать пенсии, на которые не хватит ЕСВ, то есть из государственного бюджета", - сказала министр.

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