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Общественное мнение
Власть
16 декабря 2020, 09:00

Два министра подали в отставку

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления на увольнение.

О том, что в Раду поступили заявления от двух министров, сказал спикер парламента Дмитрий Разумков, передает Украинская правда.

Он попросил соответствующие комитеты собраться и рассмотреть эти заявления, чтобы в среду рассмотреть их в зале Рады.

Напомним, на заседании фракции «Слуга народа» 15 декабря ожидают президента Владимира Зеленского.

Планируют рассматривать кадровые вопросы. В частности, будет встреча еще с тремя кандидатами на должности министров по делам ветеранов, образования и энергетики.

Также на заседании фракции «Слуга народа» нардепы будут решать вопрос о создании Министерства аграрной политики и продовольствия, а также назначение ему и Министерству экологии руководителей.

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