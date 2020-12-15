Предпринимателям начнут выплачивать по 8 тысяч с 21 декабря

16 декабря 2020, 15:02

Выплаты в размере 8 тысяч гривен одноразовой помощи от государства наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям, которые потеряли часть дохода вследствие карантина, начнутся 21 декабря. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. Относительно 8 тыс. гривен подача документов до 31 декабря, то есть время. Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 числа. Кто обратится до 21-го, то средства получит до конца года. Кто обратится после 21 - уже в новом году», - прокомментировал министр.

По его словам, выплаты получат те, основной КВЭД которых включен в Перечень видов экономической деятельности, которые могут пострадать в связи с усилением карантина. Программа «Помощь работодателям, которые могут потерять доход из-за карантина» не привязана к перечню и реализуется через региональные центры занятости.

«ФОПы стали для нас, для Украины большой частью экономики. Мы с пониманием относимся к предпринимателям, всегда проводим с ними консультации. Диалог проводим в формате встреч с ассоциациями, которые представляют ФЛП», - отметил министр.

Он добавил, что Минэкономики принимало активное участие в разработке именно тех изменений относительно отсрочки, которые были приняты. Ведь с 1 января должны были вступить очень жесткие ограничения. Сейчас большинство ограничений перенесено на год, кроме рисковых групп товаров.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла президентский закон о поддержке бизнеса на период карантинных ограничений путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.